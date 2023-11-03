«Мог закопать Галкина* на Кипре», – Барецкий прокомментировал новое фото Пугачевой

Певица Алла Пугачева выложила новое фото с Максимом Галкиным* на своей странице в личном блоге. Шоумен Стас Барецкий рассказал, что она сделала это, чтобы порадовать близких, включая его, и пожалела своего мужа.
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