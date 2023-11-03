TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

679 подписчиков

«Мог закопать Галкина* на Кипре», – Барецкий прокомментировал новое фото Пугачевой

«Мог закопать Галкина* на Кипре», – Барецкий прокомментировал новое фото Пугачевой

Певица Алла Пугачева выложила новое фото с Максимом Галкиным* на своей странице в личном блоге. Шоумен Стас Барецкий рассказал, что она сделала это, чтобы порадовать близких, включая его, и пожалела своего мужа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор комягин
🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх