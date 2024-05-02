Так сохранится дольше

ВСЕ ПРОСТО у нас

Друзья, нужный совет для того, чтобы дольше сохранить бананы, пригодиться, способ рабочий. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.