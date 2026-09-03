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Нижегородская правда

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15 населенных пунктов исчезнут или изменят статус на карте Нижегородской области

15 населенных пунктов исчезнут или изменят статус на карте Нижегородской области

На карте Нижегородской области произойдут масштабные административно-территориальные изменения. Губернатор Глеб Никитин подписал три областных закона, которые касаются упразднения и преобразования 15 населенных пунктов.

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