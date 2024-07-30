Пленный солдат ВСУ заявил о неподготовленности украинских операторов дронов

Операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, это позволяет российским диверсионно-разведывательным группам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации.
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