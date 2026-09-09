В Тамбовской области за время купального сезона утонули 12 человек

Купальный сезон в Тамбовской области официально завершился 1 сентября. По данным регионального ГУ МЧС, за весь период с 1 июня зафиксировано 14 происшествий на водных объектах.
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