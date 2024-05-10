Binance расширяет портфель с помощью Notcoin (NOT)

Binance недавно объявила о включении Notcoin (NOT) в свое 54-е мероприятие Launchpool. Эта инициатива позволяет пользователям делать стейкинг на свои цифровые активы и получать вознаграждение до того, как токен будет официально зарегистрирован на бирже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии