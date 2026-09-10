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Царьград

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Антидроновые системы "Дарвин" адаптировали для защиты дорог и портов

Антидроновые системы "Дарвин" адаптировали для защиты дорог и портов

На международном конгрессе в парке "Патриот" Дмитрий Дорофеев рассказал о разработке сетей "Дарвин" для защиты дорог и портов на основе опыта боевых действий в зоне СВО.

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