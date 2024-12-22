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Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале СВО

Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале СВО

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям. Мысль о несвоевременном начале специальной военной операции (СВО) раскрыл президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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