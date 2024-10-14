В Ростовской области прошли проверки миграционного режима

В рамках проведения второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Управления участковых уполномоченных полиции донского главка МВД проведены мероприятия на территории Мясниковского района.