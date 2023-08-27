Спички - не игрушка

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  • Авас Анекак
    да что тут сиськи мятьРоссия отказалась...
  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...

Кто они, главные командиры Вагнера, оставшиеся в живых

Кто они, главные командиры Вагнера, оставшиеся в живых

Когда говорят, что в разбившемся самолете в Тверской области погибли все главные командиры Вагнера, то хочется сказать, что это - не совсем так.

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