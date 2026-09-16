Бюджет Украины недополучил $1,3 млрд в 2026 году

Бюджет Украины на грани коллапса: за 8 месяцев до него не дошло 1,3 млрд долларов. С начала 2026 года украинский бюджет недополучил около $1,3 млрд НДС из-за ударов по бизнесу и экономике, подтвердил глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.