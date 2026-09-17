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Газета.ру

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Брыков: для провокации в Буче националисты убивали пророссийских украинцев

Брыков: для провокации в Буче националисты убивали пророссийских украинцев

События в Буче в 2022 году стали результатом инсценировки, организованной киевскими властями. Об этом заявил председатель херсонского отделения Союза журналистов России Евгений Брыков в интервью ТАСС.

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