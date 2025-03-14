Страна и люди
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Страна и люди

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Генпрокуратура обнаружила хищения более ₽100 мл в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура обнаружила хищения более ₽100 мл в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура обнаружила хищение более ₽100 млн в подведомственном Рособрнадзору институте. Проверка выявила фиктивные работы по изучению качества подготовки школьников, возбуждено уголовное делоФото: Константин Кокошкин / Global Look Press Генеральная прокуратура сообщила об уголовном деле о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».

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