Генпрокуратура обнаружила хищения более ₽100 мл в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура обнаружила хищение более ₽100 млн в подведомственном Рособрнадзору институте. Проверка выявила фиктивные работы по изучению качества подготовки школьников, возбуждено уголовное делоФото: Константин Кокошкин / Global Look Press Генеральная прокуратура сообщила об уголовном деле о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».
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