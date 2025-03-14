Генпрокуратура обнаружила хищения более ₽100 мл в институте Рособрнадзора

Страна и люди

Генпрокуратура обнаружила хищение более ₽100 млн в подведомственном Рособрнадзору институте. Проверка выявила фиктивные работы по изучению качества подготовки школьников, возбуждено уголовное делоФото: Константин Кокошкин / Global Look Press Генеральная прокуратура сообщила об уголовном деле о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».