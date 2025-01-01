Боец вооруженных сил России вынес из-под обстрела в районе Торецка британского 29-летнего наемника Хэйден Уильяма Девиса, который вовремя решил сдаться, видео с его рассказом опубликовано 31 декабря на канале Соловьев Live.
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