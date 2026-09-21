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В ХДС допустили скорый уход Мерца с поста канцлера Германии

В ХДС допустили скорый уход Мерца с поста канцлера Германии

Несколько руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) допустили скорый уход канцлера ФРГ Фридриха Мерца с должности на фоне серии поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель.

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