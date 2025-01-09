Пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб на сумму более 50 млрд долларов

Спасатели заявляют, что им не хватает сил для борьбы со стихией.В результате неконтролируемого лесного пожара в пригороде Лос-Анджелеса был причинён ущерб, оцениваемый примерно в $52–57 миллиардов, что делает его одним из самых разрушительных в истории США.