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Царьград

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Пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб на сумму более 50 млрд долларов

Пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб на сумму более 50 млрд долларов

Спасатели заявляют, что им не хватает сил для борьбы со стихией.В результате неконтролируемого лесного пожара в пригороде Лос-Анджелеса был причинён ущерб, оцениваемый примерно в $52–57 миллиардов, что делает его одним из самых разрушительных в истории США.

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