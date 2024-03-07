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Анчелотти о том, что Винисиус толкнул Орбана в шею: «Не считаю, что это тянуло на красную»

«Реал» сыграл вничью «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).

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