Лавров обвинил Washington Times в недобросовестности из-за статьи о санкциях

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил журналистов американского издания Washington Times в недобросовестности после публикации о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.
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