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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Шанс «Урала» заключается в том, что не все игроки «Зенита» находятся в оптимальной форме

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Шанс «Урала» заключается в том, что не все игроки «Зенита» находятся в оптимальной форме

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Уралом» и выразил сожаление, что в российском футболе очень мало игроков с бойцовскими качествами.

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