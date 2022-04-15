Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Шанс «Урала» заключается в том, что не все игроки «Зенита» находятся в оптимальной форме

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Уралом» и выразил сожаление, что в российском футболе очень мало игроков с бойцовскими качествами.
Популярные статьи
- Контрольный «выстрел» от Фантенберга. Или история о том, как автор дубля в ворота питерцев Светлаков превратился в антигероя
- Камила ВАЛИЕВА: Хочется быть в программах разной: хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой
- «Спартак» одержал первую домашнюю победу при Ваноли, но судья с подачи VAR мог запустить игру по сценарию «Арсенала»
Свежие комментарии