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Станислава Константинова: «Если есть возможность ехать на соревнования в нейтральном статусе – конечно, нужно ехать. Карьера у каждого спортсмена одна»

Экс-фигуристка Станислава Константинова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и возможном выступлении в нейтральном статуса.

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