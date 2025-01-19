Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Провести доследственную проверку деятельности Анатолия Чубайса предложили депутаты Госдумы Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне, и Андрей Луговой, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх