В Чувашии на трассе М-7 автомобиль врезался в столб по вине водителя, заснувшего за рулём

Ранним утром на федеральной трассе М-7 «Волга» в Цивильском округе Чувашии произошла авария с участием автомобиля, который на 691-м километре дороги съехал с проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии