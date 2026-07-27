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FiNE NEWS

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В Чувашии на трассе М-7 автомобиль врезался в столб по вине водителя, заснувшего за рулём

Ранним утром на федеральной трассе М-7 «Волга» в Цивильском округе Чувашии произошла авария с участием автомобиля, который на 691-м километре дороги съехал с проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередачи.

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