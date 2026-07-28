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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти США разработали для ИИ-компаний механизм добровольной проверки их моделей

Власти США разработали для ИИ-компаний механизм добровольной проверки их моделей

Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере ИИ, будут добровольно и до публикации представлять правительству для проверки свои самые передовые модели, сообщили источники The Information.

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