Власти США разработали для ИИ-компаний механизм добровольной проверки их моделей

Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере ИИ, будут добровольно и до публикации представлять правительству для проверки свои самые передовые модели, сообщили источники The Information.
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