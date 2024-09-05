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Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Гладки, Йоос покажут короткие программы

Гран-при среди юниоров 2-й этап Острава, Чехия Девушки Короткая программа Начало – 18:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

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