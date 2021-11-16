Науседа заявил, что мигранты начали приезжать в Беларусь через Москву

Сергей Лахов

Президент Литвы Гитанас Науседа "мудрый" и "дальновидный". Каждый прыщ так и норовит выскочить на тело России и заявить о себе громко и пахуче. Ну вот что не живётся этому дятлу у себя в башке. Нет надо вылезти со своим мнением и обвинением. Поганая страна с поганым президентом. Никак не определятся что же им делать и под кого лечь. Везде плохо и неуютно!