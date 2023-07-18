Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

«Зенит» готов снизить цену на Вендела, если «Палмейрас» предложат несколько игроков

Как сообщает Goal Brasil, «Фламенго» не ведет переговоры с полузащитником, который был близок к переходу в этот клуб в 2022 году, но предпочел продлить контракт с «Зенитом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх