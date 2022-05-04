Новый аппарат ИВЛ поступил в городскую больницу Анжеро-Судженска

Современный аппарат искусственной вентиляции легких установлен в отделении анестезиологии и реанимации Анжеро-Судженской городской больницы благодаря реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Современный аппарат искусственной вентиляции легких установлен в отделении анестезиологии и реанимации Анжеро-Судженской городской больницы благодаря реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
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