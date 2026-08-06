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Вслед за Сургутом власти Нижневартовска планируют взять коммерческий кредит на 600 млн рублей

Вслед за Сургутом власти Нижневартовска планируют взять коммерческий кредит на 600 млн рублей

Власти Нижневартовска спустя пять лет после успешного привлечения коммерческого кредита вновь возвращаются на рынок банковских заимствований.

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