Два конкурирующих террористических ведомств объединились ради атаки на Татарстан. Как сообщил источник, за нападением дронов на Елабугу и Нижнекамск стоит ГУР и СНБО.
Два конкурирующих террориста объединились ради атаки на Татарстан
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Они вызывают у россиян всеобщую ненависть к бандерлогам! И полную уверенность в том,что это недогосударство должно быть уничтожено!
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20 час.
Eduard
Всю Россию не взорвать,хотя не приятно.Но таков наш мир!
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20 час.
Eduard
Возьмем Украину,это прекратится.Суть в том,что всю Украину брать надо,что зы провокациями неоткудазаниматься было!
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20 час.
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