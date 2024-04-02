Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Интересно, а где такие умные были раньше? За что свой хлеб едите? Задним умом и огромными людскими потерями страны, н...Семьи мигрантов -...
  • Иван
    Шведские дамы истрят!е"Осторожно, русск...
  • Иван Иваныч
    Да пусть все под землю закопают, бетоном зальют, пусть тратят средства, пилят бюджет, во всем себе отказывают. Нахрен...Express: приграни...

Два конкурирующих террориста объединились ради атаки на Татарстан

Два конкурирующих террориста объединились ради атаки на Татарстан

Два конкурирующих террористических ведомств объединились ради атаки на Татарстан. Как сообщил источник, за нападением дронов на Елабугу и Нижнекамск стоит ГУР и СНБО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Они вызывают у россиян всеобщую ненависть к бандерлогам! И полную уверенность в том,что это недогосударство должно быть уничтожено!
Ответить
20 час.
Eduard
Всю Россию не взорвать,хотя не приятно.Но таков наш мир!
Ответить
20 час.
Eduard
Возьмем Украину,это прекратится.Суть в том,что всю Украину брать надо,что зы провокациями неоткудазаниматься было!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх