В России назвали настоящего заказчика биологического оружия вместо USAID

Американский предприниматель Илон Маск в своем заявлении против деятельности Агентства по международному развитию (USAID), а именно о финансировании им разработок биологического оружия, случайно подтвердил данные оналичии по всему миру химических лабораторий США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии