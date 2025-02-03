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В России назвали настоящего заказчика биологического оружия вместо USAID

В России назвали настоящего заказчика биологического оружия вместо USAID

Американский предприниматель Илон Маск в своем заявлении против деятельности Агентства по международному развитию (USAID), а именно о финансировании им разработок биологического оружия, случайно подтвердил данные оналичии по всему миру химических лабораторий США.

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