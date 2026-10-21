После недавнего заявления посла Южной Кореи в РФ о том, что Kia и Hyundai хотят возобновить бизнес в России, автомобильные эксперты в очередной раз озадачились проблемой возвращения к нам сбежавших от нас в панике глобальных брендов.
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