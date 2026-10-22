Выбрасывать старые батарейки в общий мусор категорически нельзя. Это не просто рекомендация экологов, а прямое требование закона, и за его нарушение предусмотрена административная ответственность.
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