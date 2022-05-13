Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал двух хавбеков, универсального форварда и центрального защитника летом

Стало известно, сколько новичков в «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Эрик тен Хаг. По данным The Telegraph, тренер, который возглавит «МЮ» по завершении сезона, в четверг встретился с Стивом Маклареном и Митчеллом ван дер Гагом, которые, скорее всего, войдут в его штаб, и со спортивным директором «МЮ» Джоном Мерто в Амстердаме.