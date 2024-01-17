Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Я не русский, я узбек. Я не хочу раствориться

Я не русский, я узбек. Я не хочу раствориться

Глава узбекской диаспоры Усман Баратов очень возмущён тем, что Малышева на федеральном телеканале обращается к русским, а не к россиянам: "Программу Малышевой в воскресенье смотрим.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Если не нравится, то али на х..... отсюда узбек хренов!
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1 час.
Евгений Благородный
Значит обращение Малышевой было только к Русским.
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1 час.
Лариса Голубицкая
А я считаю,что не правильно! Я родилась в России и всегда была русской! У меня есть паспорт где написана моя национальность,но есть и российский,а россиянами нас сделал Ельцин.Национальность русский принадлежит к этносу,а российский к государству.И россиянами могут быть люди любой национальности! Зачем это сделали я не знаю!
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1 мин.

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