Я не русский, я узбек. Я не хочу раствориться

Лариса Голубицкая

А я считаю,что не правильно! Я родилась в России и всегда была русской! У меня есть паспорт где написана моя национальность,но есть и российский,а россиянами нас сделал Ельцин.Национальность русский принадлежит к этносу,а российский к государству.И россиянами могут быть люди любой национальности! Зачем это сделали я не знаю!