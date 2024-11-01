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1 ноября 2024 года официально завершится миссия NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) - космического телескопа НАСА, который почти 15 лет сканировал Вселенную в инфракрасном диапазоне

1 ноября 2024 года официально завершится миссия NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) - космического телескопа НАСА, который почти 15 лет сканировал Вселенную в инфракрасном диапазоне

﻿﻿1 ноября 2024 года официально завершится миссия NEOWISE (Near-Earth Object Wide-Infrared Survey Explorer) — космический телескоп НАСА, который сканирует Вселенную в инфракрасном диапазоне уже почти 15 лет.

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