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Спички - не игрушка

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Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Членство Украины в НАТО обрастает новыми и новыми характеристиками.В каком облике явится оно на следующем саммите НАТО? Каким может быть «путь в НАТО»?Вот что пришло в голову: – непоколебимый путь в НАТО, уверенный путь в НАТО, решительный путь в НАТО, стопудовый, обязательный, желанный, жеманный.

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