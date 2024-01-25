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В ГД заявили, что деятельность издания DOXA признана нежелательной на территории РФ

В ГД заявили, что деятельность издания DOXA признана нежелательной на территории РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность издания "Докса" (DOXA), поддержав соответствующее обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

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