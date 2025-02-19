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Царьград

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Казахстан усложняет жизнь тем, кто выбрал Россию: Новые правила утраты гражданства

Казахстан усложняет жизнь тем, кто выбрал Россию: Новые правила утраты гражданства

С 1 марта документы на регистрацию гражданства Казахстана нужно будет подавать лично. Ранее это можно было сделать по почте.

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