Отрезаны от внешнего мира. В Свердловской области из-за паводка потеряна связь с 279 детьми

В регионе затоплено семь низководных мостов и ограничено сообщение с 19 населёнными пунктами.Накануне стало известно о том, что в Свердловской области из-за весеннего паводка ограничено автотранспортное сообщение с 19 населёнными пунктами региона, где находятся 725 жилых домов и проживает 1683 человека.