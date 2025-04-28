Отрезаны от внешнего мира. В Свердловской области из-за паводка потеряна связь с 279 детьми

В регионе затоплено семь низководных мостов и ограничено сообщение с 19 населёнными пунктами.Накануне стало известно о том, что в Свердловской области из-за весеннего паводка ограничено автотранспортное сообщение с 19 населёнными пунктами региона, где находятся 725 жилых домов и проживает 1683 человека.
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