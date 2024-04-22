Автоэксперт Попов: размещение электроники на лобовом стекле грозит штрафом в 500 рублей

Перечень требований к исправности машин ввели с 1 сентября 2023 года. Согласно новым правилам, размещение различных гаджетов и электроники на лобовом стекле теперь облагается штрафом в 500 рублей, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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