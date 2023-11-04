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Сколько денег получали по Сталинской премии в СССР в пересчете на современные рубли

Сколько денег получали по Сталинской премии в СССР в пересчете на современные рубли

Сталинская премия в области литературы и искусства была не только знаком высокого признания в обществе, но и источником финансовой стабильности для её лауреатов.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Что ты недоносок знаешь о Никите?
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1 д.
мЗ
мирас Закироув
При нем я ел хлеб с отрубями ( говорили даже  с опилками),за которым  шел в магазин за час до открытия, тетрадей не было, на газете   писал, сидел под кроватью с матерью в ожидании ядерной  войны  с Америкой, смотрел, как отец  вырезает  портреты Сталина  из журналов, чтоб сберечь и слушал его тихий мат, кукурузную эпопэю не хочу вспоминать, там 50% хорошего 50%, как всегда. Начало Раздрая с Китаем, что в конечном итоге  до войны довело. Одно  очень  классно помню: Полет в космос ГАГАРИНА, а затем целой плеяды. Я был еще недорослем, не все понимал, но сейчас могу сказать, что Хрущев был6 50% белым, 50% черным .Гений и злодей. Но его большое НАМЕРЕННОЕ злодейство -оправдание  бандеровцев- аукнулось сегодняшним днем. Что в душе он бы бандеровцем, хорошо  замаскированным. Послевоенные перевороты  во власти с его участием об этом  красноречиво свидетельствуют.
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1 д.
Вадим Белецкий
Гадёныш либероидный - именно Хрущ, этот бескультурный ублюдок, начал процесс развала СССР, закончившийся Беловежским сговором, совершившимся по инициативе алкаша Ельцина, который ради своей поганой единоличной власти,  с удовольствием пошёл на уничтожение великого государства СССР!
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1 д.

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