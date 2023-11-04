Сколько денег получали по Сталинской премии в СССР в пересчете на современные рубли

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мирас Закироув

При нем я ел хлеб с отрубями ( говорили даже с опилками),за которым шел в магазин за час до открытия, тетрадей не было, на газете писал, сидел под кроватью с матерью в ожидании ядерной войны с Америкой, смотрел, как отец вырезает портреты Сталина из журналов, чтоб сберечь и слушал его тихий мат, кукурузную эпопэю не хочу вспоминать, там 50% хорошего 50%, как всегда. Начало Раздрая с Китаем, что в конечном итоге до войны довело. Одно очень классно помню: Полет в космос ГАГАРИНА, а затем целой плеяды. Я был еще недорослем, не все понимал, но сейчас могу сказать, что Хрущев был6 50% белым, 50% черным .Гений и злодей. Но его большое НАМЕРЕННОЕ злодейство -оправдание бандеровцев- аукнулось сегодняшним днем. Что в душе он бы бандеровцем, хорошо замаскированным. Послевоенные перевороты во власти с его участием об этом красноречиво свидетельствуют.