Запасы газа в хранилищах ЕС упали до минимума за 13 лет

По данным компании Gas Infrastructure Europe на конец августа, газохранилища ЕС были заполнены примерно на 64%, и это самый низкий показатель за последние 13 лет.
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