Россиянам рассказали про самый популярный миф об астме

Приступы удушья при этом недуге возникают реже, чем показывают в кино Самый распространенный миф об астме связан с приступами удушья: на самом деле их возникновение зависит от тяжести течения заболевания, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.
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