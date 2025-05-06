Россиянам рассказали про самый популярный миф об астме

Приступы удушья при этом недуге возникают реже, чем показывают в кино Самый распространенный миф об астме связан с приступами удушья: на самом деле их возникновение зависит от тяжести течения заболевания, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.