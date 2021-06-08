На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы - МЭР

На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы: с одной стороны – сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, с другой – стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов.