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ИА Регнум

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Власти Ирана вдвое повысили цены на не попадающий под льготы бензин

Власти Ирана вдвое повысили цены на не попадающий под льготы бензин

Власти Ирана с 8 сентября в два раза повысят цены на не попадающий под льготный тариф бензин. Об этом сообщило министерство нефти Исламской Республики.

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