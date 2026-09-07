Власти Ирана вдвое повысили цены на не попадающий под льготы бензин

Власти Ирана с 8 сентября в два раза повысят цены на не попадающий под льготный тариф бензин. Об этом сообщило министерство нефти Исламской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Onet: польская оп...
- Onet: польская оп...
- Суд признал незак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым