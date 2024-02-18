Песков: российским войскам понадобилось несколько часов для зачистки Авдеевки

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о приближающемся завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля.
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