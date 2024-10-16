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В центре Калуги 17 октября на трех улицах отключат электричество

В центре Калуги 17 октября на трех улицах отключат электричество

В центре Калуги 17 октября из-за ремонтных работ запланировано отключение электричества. В четверг с 9:00 до 15:00 отключат электроэнергию по адресам: Площадь Победы, 2, 3, улица Кирова, 67, 47, переулок Теренинский, 6.

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