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Царьград

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Суд Якутии присудил 440 часов работы и штраф в 117 млн рублей

Суд Якутии присудил 440 часов работы и штраф в 117 млн рублей

В Верхнеколымском районном суде Якутии осудили местного жителя за незаконный вылов 245 осетров. Он обязан отработать 440 часов и возместить ущерб в размере 117 млн рублей.

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