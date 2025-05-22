GITOC: Закончится СВО — и боевики из бывших ВСУшников погрузят мир в хаос

Украине предрекают кровавый мафиозный передел с первых же дней мира Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press После окончания СВО Европу и Ближний Восток наводнит оружие, которое мафия и террористы получат с разворованных украинских складов.
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