Фото: freepik.com. Военный волонтёр, блогер Алексей Смирнов попытался перекусить в одном из кафе Донецка, но уже на входе ему прямым текстом запретили входить.
В донецком кафе запретили вход в военной форме
Комментарии
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Сергей Андросов
Хозяин чаще всего какой-то депутат, особо не закроешь. Но! Был в Луганске с 2019 по 2023, Любил вечерять в одном ресторане ( не буду рекламировать), в военной форме- без проблем, но иногда приходили такие замызганные, что просто неприятно было, как строители со стройки. Так что форма форме рознь. Зачем ресторан в шалман превращать? Да и культура пития у некоторых своеобразная, вернее её отсутствие, приходилось даже некоторых выводить. А, вообще то история мутная.
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6 час.
Н
Наталья
Необходимо прямо на центральной площади расстреливать и владельца кафе и работников! Мрази!
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6 час.
Наталья Волкова
Непонятно, зачем бабла столько ввалили в этот донецк? Теперь хохлы хвост поднимают
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5 час.
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