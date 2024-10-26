В донецком кафе запретили вход в военной форме

Сергей Андросов

Хозяин чаще всего какой-то депутат, особо не закроешь. Но! Был в Луганске с 2019 по 2023, Любил вечерять в одном ресторане ( не буду рекламировать), в военной форме- без проблем, но иногда приходили такие замызганные, что просто неприятно было, как строители со стройки. Так что форма форме рознь. Зачем ресторан в шалман превращать? Да и культура пития у некоторых своеобразная, вернее её отсутствие, приходилось даже некоторых выводить. А, вообще то история мутная.